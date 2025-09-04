DOLAR
Giorgio Armani vefat etti — 91 yaşında

Dünyaca ünlü İtalyan modacı Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze 6-7 Eylül'de Milano'daki Armani Tiyatro'da taziye ziyaretine açılacak; tören aileye özel.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:27
Giorgio Armani vefat etti: 91 yaşında modaya veda

Dünyaca ünlü İtalyan modacı Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, Armani Grup tarafından sosyal medya platformlarında yayımlanan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Açıklama ve son günleri

Armani Grup tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Armani Grubu, yaratıcısı, kurucusu ve yorulmak bilmeyen itici gücü Giorgio Armani'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyurur. Çalışanları ve iş arkadaşları tarafından her zaman saygı ve hayranlıkla anılan Armani, sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata veda etti. Son günlerine kadar yorulmadan çalıştı.”

Cenaze düzenlemeleri

Açıklamada, Giorgio Armani’nin cenazesinin Milano’daki Armani Tiyatro'da 6-7 Eylül tarihlerinde taziye ziyaretlerine açılacağı belirtildi. Ünlü modacının cenaze töreninin, kendisinin vasiyeti üzerine aile üyelerine özel şekilde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Ülke ve sektör tepkileri

Armani’nin vefatı, İtalya’da moda, sanat, siyaset, spor ve kültür camiasından çok sayıda taziye mesajına yol açtı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD merkezli “X” sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Giorgio Armani, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Onun zarafeti, sadeliği ve yaratıcılığı, İtalyan modasına ihtişam kazandırdı ve tüm dünyaya ilham verdi. Bir ikon, yorulmak bilmeyen bir emekçi, İtalya’nın en iyi yanlarının bir sembolü. Her şey için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

Giorgio Armani kimdir?

İtalya'da "Modanın Kralı" ve "Re Giorgio (Kral Giorgio)" olarak anılan Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934'te Piacenza'da doğdu. Modaya atılmadan önce tıp eğitimi aldı; La Rinascente mağazalar zincirinde vitrin tasarımcısı olarak çalıştıktan sonra 1975'te kendi adını taşıyan markasını kurdu.

Armani, getirdiği pratik dokunuşlarla İtalyan hazır giyim tarzını küresel ölçekte tanıttı ve Armani markasını Emporio Armani, Armani Exchange ve Armani Beauty gibi farklı alanlara taşıdı. Basın yayın organlarında yer alan haberlere göre şirketi, yıllık yaklaşık 2,3 milyar avro gelir elde ediyordu.

Armani son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti ve yakın çevresi tarafından son anlarına kadar çalışmaya devam ettiği belirtildi.

