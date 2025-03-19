Gipsy Kings, Türkiye'de Tüm İhtişamıyla Dönüyor!

Grammy Ödüllü Gipsy Kings grubu, 30 yılı aşkın süredir Latin müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak, Türkiye'de yeniden müzikseverlerle bir araya geliyor. Andre Reyes öncülüğündeki grup, Piu Entertainment organizasyonuyla İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya ve Samsun'da unutulmaz bir turneye çıkacak.

Flamenko, rumba, pop ve Latin müziğini ustalıkla harmanlayan Gipsy Kings by Andre Reyes, konserlerinde 'Bamboleo', 'Djobi Djoba', 'Baila Baila' ve 'Volare' gibi hit şarkılarını seslendirecek.

Konser Tarihleri ve Şehirler

Gipsy Kings grubu, konserlerini şu tarihlerde gerçekleştirecek:

26 Eylül : İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu 27 Eylül : Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

: Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu 28 Eylül : İstanbul, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

: İstanbul, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu 30 Eylül : Samsun, Doğu Park Amfi Tiyatro

: Samsun, Doğu Park Amfi Tiyatro 1 Ekim : Ankara, ATO Congresium

: Ankara, ATO Congresium 3 Ekim: Antalya Açık Hava Tiyatrosu

Tonino Baliardo ile Birlikte Konserler

Gipsy Kings, kurucularından Tonino Baliardo önderliğinde de Türkiye'de konser verecek. Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo, ilk olarak 28 Mayıs tarihinde Eskişehir'de, ardından 30 Mayıs’da İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Bu etkileyici konserler, Latin müziği tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Müzikseverler, Gipsy Kings’in eşsiz performanslarına tanıklık etmek için biletlerini almayı unutmasın!