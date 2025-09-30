Giresun Çanakçı'da Tek Katlı Evde Ölümlü Yangın: Ahmet Kayacı (47) Hayatını Kaybetti

Giresun Çanakçı'da Tek Katlı Evde Ölümlü Yangın

Karabörk köyünde yalnız yaşayan kişi yaşamını yitirdi

Giresun'un Çanakçı ilçesi Karabörk köyünde, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, evi yalnız yaşayan Ahmet Kayacı (47)'ya ait evde meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede, yangın sırasında evde bulunan Ahmet Kayacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.