Giresun'da 2020 Selinin Sembolü: Yeşilköy Kızılçukur Camisi Minaresi

Afetin izleri beş yıl sonra da sürüyor

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde Yeşilköy Kızılçukur Camisi tamamen yıkıldı; caminin yalnızca minaresi ayakta kaldı. O görüntü, Espiye ilçesinde yaşayanlara felaketin ağır izlerini yeniden hatırlatıyor.

Özlüce ve Soğukpınar derelerinin birleştiği noktata bulunan caminin sel sonrası sadece minaresi ayakta kalırken, dere yatağında tek başına duran yapı görenlerin dikkatini çekiyor.

Afeti yaşayan imam Şenol Tığ, AA muhabirine o an sel sularının çok yükseldiğini anlattı: "Elektronik cihazları dışarı çıkarmak isterken üst katta pencerelerden içeriye su dolmaya başladığını ve caminin yıkılacağını fark ettim. O anda can havliyle dışarıya çıktım. Fındık bahçesinden yukarıdaki yola ulaştım. Zaten ondan sonra cami komple yıkıldı."

"Minareyi her gördüğümüzde sel gecesini, insanların nasıl can havliyle sağa sola koşuşturduklarını tekrar hatırlıyoruz. Çok zor bir geceydi. Selden sonra bu minare bir sembol olarak ayakta durmaya devam ediyor."

Tığ, yoldan geçenlerin minarenin merak unsuruna dönüştüğünü, araçlarını durdurup fotoğraf çektiklerini ve sık sık sorular sorduklarını ifade etti: "İnsanlar araçlarını durduruyorlar, yoldan köprüden minarenin fotoğrafını çekiyorlar. Hatta minarenin yanına gidip fotoğraf çektirenler de var. 'Bu cami nasıl yok olmuş' şeklinde merak içerisindeler. Bize soru soruyorlar, o gece yaşananları anlatmaya çalışıyoruz."

Bölge sakinleri, minarenin geçmişi hatırlatması açısından bir anıt olarak düzenlenmesi yönünde talepte bulunuyor.

Giresun'da 5 yıl önce yaşanan selde camisi yıkılan minare, görüntüsüyle dikkati çekiyor. Kentte 22 Ağustos 2020'de meydana selden etkilenen Espiye ilçesinde Yeşilköy Kızılçukur Camisi de sel sularına kapıldı. Özlüce ve Soğukpınar derelerinin birleştiği noktada yer alan caminin sel sonrası sadece minaresi ayakta kaldı. Aradan geçen sürede bölge halkına afette yaşanan zor anları anımsatan minare tek kalmış haliyle de ilgi çekiyor.