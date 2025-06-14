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Giresun'da Alışveriş Merkezinde İlaçlama Sonrası Zehirlenme Şüphesi

Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde 6 kişi zehirlenme belirtileri gösterdi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 01:04
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 01:04
Giresun'da Alışveriş Merkezinde İlaçlama Sonrası Zehirlenme Şüphesi

Giresun'da İlaçlama Sonrası Zehirlenme İhbarı

Giresun'un Çıtlakkale Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ilaçlama işlemi sonrası 6 kişi zehirlenme belirtileri gösterdi. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla ortaya çıktı ve derhal sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk Müdahaleler Yapıldı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, alışveriş merkezindeki ilaçlama işleminin hemen ardından sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdiği bildirildi. Bu müdahaleden sonra, 4 vatandaş, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi tercih etmedi.

Ayrıca, kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvuran 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı verildi. AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ekiplerince yapılan teknik ölçümler sonucunda çevresel değerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği vurgulandı.

Adli Soruşturma Başlatıldı

Açıklamada, mevcut durumun ilgili tüm kurumlarla değerlendirilmeye devam edildiği ve adli soruşturma sürecinin titizlikle sürdüğü ifade edildi. Olayın ayrıntılarıyla ilgili daha fazla bilgi için resmi açıklamaları takip etmek önemlidir.

Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde zehirlenme belirtileri gösteren 6 kişiye müdahale...

Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde zehirlenme belirtileri gösteren 6 kişiye müdahale edildiği bildirildi. Alışveriş merkezinin çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde zehirlenme belirtileri gösteren 6 kişiye müdahale...

Giresun'da ilaçlama yapılan alışveriş merkezinde zehirlenme belirtileri gösteren 6 kişiye müdahale edildiği bildirildi. Alışveriş merkezinin çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

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