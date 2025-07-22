Giresun'da Asfalt Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Giresun'da Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı
Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen kazada, asfalt yüklü bir kamyon şarampole devrildi. Sürücü Hüseyin Gültekin, kaza sonrası yaralanarak tedavi altına alındı.
Kaza Detayları
58 ADS 675 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, Alucra-Çamoluk kara yolunda, Gürbulak köyü Elmalı Yaylası mevkisinde devrildi. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi.
Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Asfaltın kamyonun kabinine dolması sonucu vücudunda yanıklar oluşan Hüseyin Gültekin, sağlık ekipleri tarafından Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Gültekin, ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Giresun'un Alucra ilçesinde asfalt yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Giresun'un Alucra ilçesinde asfalt yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.