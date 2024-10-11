Giresun'da Askeri Kamuflaj Desenli Mekik Kelebeği Keşfedildi

Giresun'da Mekik Kelebeği Görüntülendi

Karadeniz'in güzide şehirlerinden biri olan Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde yaygın olarak rastlanan mekik kelebeği (Daphnis nerii) görüldü. Bu özel tür, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından kurumun bahçesinde keşfedildi.

Tespit ve İnceleme

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanları, oluşturulan inceleme ekibi aracılığıyla kelebeğin mekik kelebeği olduğu sonucuna vardı. Bu tür, iri yapısı ve renkli uzun kanatlarıyla dikkat çekiyor.

Mekik Kelebeği Hakkında Bilgiler

Mekik kelebeği, özellikle en hızlı kanat çırpan kelebeklerden biri olarak bilinirken, havada elips şeklinde asılı kalabilme yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Yalnızca gece uçabilen bu tür, geniş yapraklı ağaçlar, süs sarmaşığı, zakkum ve çeşitli sebze yaprakları ile besleniyor.

Renk Praktikleri

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renkleriyle dikkat çeken mekik kelebeği, daha önce Türkiye'nin birçok bölgesinde de gözlemlenmiştir. Giresun'daki bu yeni keşif, doğa severler için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.