DOLAR
34,29 -0,36%
EURO
37,47 0,12%
ALTIN
2.912,07 -0,89%
BITCOIN
2.104.552,35 -2,77%

Giresun'da Askeri Kamuflaj Desenli Mekik Kelebeği Keşfedildi

Giresun'da mekik kelebeği görüntülendi, doğa severler için heyecan verici bir keşif oldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:38
Giresun'da Askeri Kamuflaj Desenli Mekik Kelebeği Keşfedildi

Giresun'da Mekik Kelebeği Görüntülendi

Karadeniz'in güzide şehirlerinden biri olan Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde yaygın olarak rastlanan mekik kelebeği (Daphnis nerii) görüldü. Bu özel tür, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından kurumun bahçesinde keşfedildi.

Tespit ve İnceleme

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanları, oluşturulan inceleme ekibi aracılığıyla kelebeğin mekik kelebeği olduğu sonucuna vardı. Bu tür, iri yapısı ve renkli uzun kanatlarıyla dikkat çekiyor.

Mekik Kelebeği Hakkında Bilgiler

Mekik kelebeği, özellikle en hızlı kanat çırpan kelebeklerden biri olarak bilinirken, havada elips şeklinde asılı kalabilme yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Yalnızca gece uçabilen bu tür, geniş yapraklı ağaçlar, süs sarmaşığı, zakkum ve çeşitli sebze yaprakları ile besleniyor.

Renk Praktikleri

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renkleriyle dikkat çeken mekik kelebeği, daha önce Türkiye'nin birçok bölgesinde de gözlemlenmiştir. Giresun'daki bu yeni keşif, doğa severler için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile Görüştü
2
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Cuma Namazını Engelledi
3
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başlıyor: Vali Zorluoğlu'ndan Açıklamalar
4
Giresun'da Askeri Kamuflaj Desenli Mekik Kelebeği Keşfedildi
5
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul'da Lansmanını Gerçekleştirdi
6
Türkiye, KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti
7
Göç ve İnsan Hakları: AYM Başkanı Özkaya'nın Açıklamaları

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak