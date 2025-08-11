DOLAR
Giresun'da Balık Tutarken Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Giresun'da Harşit Çayı'nda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 21:42
Giresun'da Balık Tutarken Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Harşit Çayı'nda balık tutarken mahsur kalan iki kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Örenkaya köyü mevkisinde balık tutan Arif Çiftçi ve Abbülrezzak Akbay, su debisinin aniden yükselmesi nedeniyle zor durumda kaldılar. İkili, bir kayaya sığınarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi. Botla Harşit Çayı'na inen AFAD ekipleri, mahsur kalanları bulundukları yerden kurtararak, Tirebolu-Doğankent kara yolu üzerine çıkardılar.

Yapılan sağlık kontrolü sonrasında, Çiftçi ve Akbay’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yaparak, "Zamanında müdahale, kurtarılan 2 can. 112'den gelen ihbarla harekete geçen AFAD ekiplerimiz, Harşit Çayı'nda yükselen suda mahsur kalan 2 vatandaşımızı hızlı ve profesyonel bir operasyonla kurtardı. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

