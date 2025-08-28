Giresun'da Dere Yatağına Devrilen Otomobil: 3 Yaralı

Kaza ve müdahale

Giresun'un Dereli ilçesinde Yüce köyünün Cımbırtlık mevkisinde bir otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ali Sarıaydın (55) idaresindeki 28 ABK 891 plakalı otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla nakil gerçekleştirildi.

Yaralıların durumu

Kazada sürücü Ali Sarıaydın (55) ile İsa (52) ve Fatma Sarıaydın (52) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

