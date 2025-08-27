DOLAR
Giresun'da düğün sonrası rastgele ateş: Damat Ali K. hayatını kaybetti

Giresun Şebinkarahisar'da düğün sonrası rastgele ateş sonucu yaralanan damat Ali K. (23), kaldırıldığı hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti; yenge F.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:24
Giresun'da düğün sonrası rastgele ateş: Damat Ali K. hayatını kaybetti

Giresun'da düğün sonrası rastgele ateş: Damat Ali K. hayatını kaybetti

Şebinkarahisar ilçesi Turpçu köyünde dün düzenlenen düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken rastgele açılan ateş sonucu damat Ali K. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ali K., Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Gözaltı ve ele geçirilen silahlar

Olayla ilgili olarak damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K.'nin evinin bahçesinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince devam ediyor.

