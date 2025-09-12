Giresun'da Fındık Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde üç ayrı fındık hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:25
Bulancak'ta JASAT ve ilçe jandarmasının ortak operasyonu

Giresun'un Bulancak ilçesinde, farklı tarihlerde gerçekleşen üç fındık hırsızlığı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, hırsızlıkları gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı.

