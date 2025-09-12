Giresun'da Fındık Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı
Bulancak'ta JASAT ve ilçe jandarmasının ortak operasyonu
Giresun'un Bulancak ilçesinde, farklı tarihlerde gerçekleşen üç fındık hırsızlığı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, hırsızlıkları gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı.