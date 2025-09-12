Giresun'da Fındık Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde üç ayrı fındık hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla tutuklandı.