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Giresun'da Islık Dili Buluşması: İspanyol Kültür Elçileri Kuşköy'de

İspanyol ıslık dili ustaları Giresun'un Kuşköy köyünü ziyaret ederek kültürel miraslarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 15:06
Giresun'da Islık Dili Buluşması: İspanyol Kültür Elçileri Kuşköy'de

Giresun'da Isılık Dili Geleneklerine Dikkat Çekildi

İspanya'nın Kanarya Adası'ndan gelen iki ıslık dili ustası, Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde önemli bir kültürel etkinliğe katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Jose Molina Gonzalez ve Carmen Castilla Padilla, köy halkıyla buluşarak ıslık dili ile iletişim kurdular.

Islık Dili ile Kültürel Diyalog

Köyün Kaymakamı Furkan Aksoy tarafından karşılanan Gonzalez ve Padilla, 500 rakımlı köyü gezerek yerel halkla etkileşimde bulundular. Köy halkı ve konuklar, kendi kültürel miraslarının bir parçası olan ıslık dillerini pratik bir şekilde göstermenin yanı sıra, bu dillerin nasıl kullanıldığını da sergilediler.

Kültürler Arası Paylaşılarak Zenginleşir

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hayrettin Karadeniz, bu tür etkinliklerin kültürler arası iletişim ve paylaşım açısından önemine değindi. Karadeniz, "İnşallah bunun semeresini alırız. Bakanlığımızın bu konuya el attığını, sahiplendiğini görüyoruz. Böyle bir kültürel mirasımız var. Bu diyalog inşallah devam eder." dedi.

Dağlık Bölgelerin Ortak İletişim Dili

Carmen Castilla Padilla ise Giresun'da ıslık dilinin kullanılmasının güzelliğine vurgu yaparak, "Bizim ülkemizde de dağlık bölge olduğu için kendi aramızda ıslık diliyle anlaşıyoruz. Coğrafya bakımından benzerlikler var. Basit cümleleri, basit kelimeleri biz de haberleşmede kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Çalıştay ve Buluşma

Etkinlikler çerçevesinde yarın Giresun Valiliği'nde Islık Dili Buluşması ve Çalıştayı düzenlenecek. Bu buluşmanın, her iki kültür arasında kalıcı bir diyalog oluşturması bekleniyor.

İspanya'nın Kanarya adasında ıslık dilini kullanan İspanyollar Jose Molina Gonzalez (sağda) ve...

İspanya'nın Kanarya adasında ıslık dilini kullanan İspanyollar Jose Molina Gonzalez (sağda) ve Carmen Castilla Padilla (solda), yine ıslık dilinin konuşulduğu Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünü ziyaret etti.

İspanya'nın Kanarya adasında ıslık dilini kullanan İspanyollar Jose Molina Gonzalez (sağda) ve...

İspanya'nın Kanarya adasında ıslık dilini kullanan İspanyollar Jose Molina Gonzalez (sağda) ve Carmen Castilla Padilla (solda), yine ıslık dilinin konuşulduğu Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünü ziyaret etti.

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