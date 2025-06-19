DOLAR
39,56 -0,09%
EURO
45,56 -0,39%
ALTIN
4.289,89 -0,3%
BITCOIN
4.143.852,91 0,21%

Giresun'da Islık Dili Koruma Çalıştayı Düzenlendi

Giresun'da, ıslık dilinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 13:30
Giresun'da Islık Dili Koruma Çalıştayı Düzenlendi

Giresun'da Islık Dili Koruma Eylem Planı Çalıştayı

Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras unsurlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Giresun'da "Islık Dili Koruma Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Çalıştayın Amaçları

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, çalıştayda yaptığı açıklamada, ıslık dilinin yüzyıllardır bölgede yaşayanların kullandığı eşsiz bir iletişim biçimi olduğunu belirtti. Dağlar, vadiler ve ormanlar arasındaki iletişimin sadece haberleşme aracı olmanın ötesinde kültürel bir miras olduğunu vurguladı. Bu kültürel değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için stratejik bir vizyon oluşturmak amacıyla bu çalıştayın düzenlendiğini ifade etti.

Serdengeçti, ıslık dilinin akademik olarak incelenmesi ve pratikte yaşatılması için yapılacak çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, kültür ve turizmin bir arada düşünülmesiyle bölgenin bu kültürel mirasının dünya ile buluşabileceğine dikkat çekti. Valilik olarak ıslık dilini yaşatmak ve tanıtmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Koruma Çabaları ve Uluslararası İşbirliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen ise, son 20 yıl içerisinde alınan koruma ve eylem planlarıyla ıslık dilinin geçmişe oranla daha iyi bir durumda olduğunu belirtti. UNESCO çalışmalarının bu bağlamda önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Gomera Adası ıslık dili miras taşıyıcısı Carmen Castilla Padilla da kendi kullandıkları ıslık dilini tanıtmak ve korumak için çalıştıklarını ifade etti. “Islık dilleri, yalnızca birer iletişim aracı olmasının ötesinde, toplumlarımızın kültürel kimliği, tarih ve doğa ile olan bağlarının derin ifadeleridir.” diye konuştu.

Türkiye'deki somut olmayan kültürel miras unsurlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tespiti...

Türkiye'deki somut olmayan kültürel miras unsurlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tespiti, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında Giresun'da "Islık Dili Koruma Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti (ortada), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya katılarak konuşma yaptı.

Türkiye'deki somut olmayan kültürel miras unsurlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tespiti...

Türkiye'deki somut olmayan kültürel miras unsurlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tespiti, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında Giresun'da "Islık Dili Koruma Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti (ortada), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Ayçiçekleriyle Doğa Sarıya Büründü
2
İstanbul'da Orman Yangınlarında Sınır Ötesi İşbirliği Konferansı Başladı
3
Adana'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
4
Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı
5
Manisa Alaşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Çanakkale'de 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' Programı Düzenlendi

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor