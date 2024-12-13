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Giresun'da Kaldırımda Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Giresun'da yere düşen 72 yaşındaki M.B., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltılar var.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:46
Giresun'da Kaldırımda Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Giresun'da Trajik Kaza: Kaldırımda Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Giresun'un Çınarlar Mahallesi'nde, kaldırımda yürüdüğü sırada yere düşen M.B. (72) hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, M.B. yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine yaptığı ihbarla olay yerine ulaşan acil servis ekipleri, M.B.'ye ilk müdahale edildi. Ancak, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Soruşturmaların Başlatılması

Olay sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, M.B.'nin düşmeden önce bölgede bir işyerinde kavgaya karıştığı belirlendi. Ekipler, işyerinin güvenlik kameralarını inceleyerek olaya müdahil olan T.D. ve S.D.'yi gözaltına aldı.

M.B.'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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