Giresun'da Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun Bulancak'ta kamyonet ile tır çarpıştı; yolcu Sevnur Y. hayatını kaybetti, sürücü İbrahim Y. yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:26
Bulancak Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi

Giresun'un Bulancak ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sanayi Mahallesi mevkiinde bir kamyonet ile tır çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. yönetimindeki 55 AAU 069 plakalı kamyonet ile Ayhan S. idaresindeki 28 K 1987 plakalı tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonette bulunan Sevnur Y. (52)'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan kamyonet sürücüsü İbrahim Y. ise tedavi için Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

