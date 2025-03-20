Giresun'da Kar Nedeniyle Köy Okullarında Eğitime Ara Verildi

Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki köy okullarında eğitime 20 Mart'ta ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:56
Giresun'da Kar Nedeniyle Köy Okullarında Eğitime Ara Verildi

Giresun'da etkili olan kar yağışı, eğitim hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, bazı ilçelerdeki köy okullarında eğitime ara verildi.

Açıklamada, kar yağışının ardından oluşan olumsuz yol koşulları ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiği belirtildi. Merkez ile Dereli, Yağlıdere, Espiye, Piraziz, Keşap ve Güce ilçeleri kapsamındaki tüm belde ve köy okullarının 20 Mart Perşembe günü eğitime kapatıldığı ifade edildi.

Taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin ise, üniversitelerin merkez okulları'nda eğitimlerine devam edeceği ancak aynı gün idari izinli sayılacakları vurgulandı. Ayrıca, Bulancak ilçesi'nde, Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç, diğer tüm belde ve köy okullarında da eğitime ara verildiği kaydedildi.

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