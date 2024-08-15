Giresun'da Kayıp Kadın Olaya İlişkin 4 Gözaltı

Giresun'da Kayıp Kadın Olayı

Giresun'da, bir kadının dere yatağında ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sezen Sarısaray (27), dün yapılan aramalar sonucu merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olayın aydınlatılması için Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, B.K, E.Ş, M.T ve kardeşi E.T isimli 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Cenaze Töreni

Sezen Sarısaray'ın cenaze namazı, merkeze bağlı Ortaköy'deki camide kılındıktan sonra, aynı bölgede bulunan aile mezarlığına defnedildi. Yakınları ve dostları, Sezen’in vefatının ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Giresun'da Sezen Sarısaray'ın (27) dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Sarısaray, merkeze bağlı Ortaköy'deki camide kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Giresun'da Sezen Sarısaray'ın (27) dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Sarısaray, merkeze bağlı Ortaköy'deki camide kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.