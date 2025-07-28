Giresun'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı

Giresun'da Kaza: 13 Yaralı

Giresun'un Espiye ilçesi'nde meydana gelen üzücü bir kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 13 kişi yaralandı. A.H. yönetimindeki 28 M 6128 plakalı yolcu minibüsü, Karadeniz Sahil Yolu Güce ilçe kavşağı'nda E.B. idaresindeki 28 AEA 912 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kaza ihbarının alınmasının ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında minibüsteki yolcular H.K, Ö.F.Ö, N.G, M.Y.Ö, S.Ç.S, Ö.Y, G.Y, A.Y.K, İ.K, P.G. ve T.S. da yer aldı.

Yaralıların Durumu İyi

Kazada yaralananların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk müdahalelerin ardından, hastaneye kaldırılan yaralılar Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Giresun'un Espiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.