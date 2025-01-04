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Giresun'da Olimpik Havuzda Zehirlenme Şüphesi: 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Giresun'daki olimpik havuzda bulantı ve kusma şikayetiyle 17'si çocuk 21 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:08
Giresun'da Olimpik Havuzda Zehirlenme Şüphesi: 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Giresun'daki Olimpik Havuzda Zehirlenme Şüphesi

Giresun'un Çıtlakkale Mahallesi'nde bulunan Merkez Olimpik Yüzme Havuzu'nda meydana gelen olayda, 17'si çocuk olmak üzere 21 kişi rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, havuzda gelen bazı misafirlerin bulantı ve kusma şikayetleri göstermesi üzerine gerçekleşti.

Acil Sağlık ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişiler arasında bilinci kapalı olanların bulunmadığı belirtildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, durumu incelemek üzere alana geldi ve gerekli bilgi alışverişinde bulundu.

İncelemeler Devam Ediyor

Serdengeçti, olayın sebebiyle ilgili olarak, "Havuzda meydana gelen sıkıntının kaynağıyla ilgili doğal gaz firması ve AFAD ekipleri inceleme yapıyor" dedi. Ayrıca, yapılan ölçümlerde karbonmonoksit seviyesinin biraz yüksek çıktığını vurguladı. Olay sonrası havuzun kapatıldığını ve gerekli açıklamaların yapılacağını sözlerine ekledi.

Giresun halkı, olayla ilgili gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam ediyor.

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler...

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler, baygınlık geçiren ve çeşitli şikayetleri bulunan 21 kişi kentteki hastanelere nakletti.

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler...

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler, baygınlık geçiren ve çeşitli şikayetleri bulunan 21 kişi kentteki hastanelere nakletti.

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