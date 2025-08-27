Giresun'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
Yağlıdere-Alucra kara yolunda kaza
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Yağlıdere-Alucra kara yolunun Yeşilpınar mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Emrah K.'nin kullandığı 52 AFF 024 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Mahmut M. idaresindeki 28 K 9568 plakalı kamyonun çarpışması sonucu gerçekleşti.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Emrah K. ile beraberindeki Yiğit Ç. ve Şaban Ç., hastanede tedavi altına alındı.