Giresun'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Yağlıdere-Alucra kara yolunda otomobil ile kamyon çarpıştı; 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:51
Yağlıdere-Alucra kara yolunda kaza

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Yağlıdere-Alucra kara yolunun Yeşilpınar mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Emrah K.'nin kullandığı 52 AFF 024 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Mahmut M. idaresindeki 28 K 9568 plakalı kamyonun çarpışması sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Emrah K. ile beraberindeki Yiğit Ç. ve Şaban Ç., hastanede tedavi altına alındı.

