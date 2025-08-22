DOLAR
Giresun'da Selin 5. Yılında: Altı Şehitler Köprüsü'nde Anma

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 22 Ağustos 2020'deki selde şehit olan 5 asker ile kayıp iş makinesi operatörünü anma töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:37
Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde şehit olan 5 asker ile kaybolan iş makinesi operatörü için anma töreni düzenlendi.

Tören alanı ve sebep

Tirebolu-Doğankent kara yolu, Karaahmetli köyü mevkisinde meydana gelen çökme sonucu köprü ve menfezin yıkılmasıyla yaşanan kazada hayatını kaybeden askerlerin anısına, olay yerinde inşa edilen Altı Şehitler Köprüsü'nde anma gerçekleştirildi.

Tören ve konuşmalar

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından edilen dualarla başladı. Tören alanında konuşan Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, sel afetine müdahale ederken hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini belirtti ve şehitlerin anısını ilçede her zaman canlı tutacaklarını vurguladı.

Kotan, şehitlere Allah'tan rahmet dileyip, ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti. Kaymakam Kotan törende köprüye çiçek bıraktı.

Katılımcılar

Törene, afette kaybolan operatörün ailesinin yanı sıra Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara ile kurum müdürleri katıldı.

