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Giresun'da Silahlı Kavga: Kırömeroğlu Çifti Toprağa Verildi

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden Kırömeroğlu çifti, düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 14:05
Giresun'da Silahlı Kavga: Kırömeroğlu Çifti Toprağa Verildi

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, silahlı kavgada yaşamını yitiren Mustafa (65) ve Ayşe Kırömeroğlu (63) çiftinin cenazesi, bugün toprağa verildi.

Cenaze töreni, merkeze bağlı Sarvan Köyü Camisi'nde gerçekleştirildi. Törene, çiftin yakınlarının yanı sıra birçok vatandaş katılarak acılarını paylaştı.

Kılınan namazın ardından, Kırömeroğlu çiftinin cenazeleri, aynı köydeki aile mezarlığında defnedildi.

Hatırlanacağı üzere, Kümbet Yaylası Şıh Obası'nda önceki gün, komşu iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada, Kırömeroğlu çifti ile 75 yaşındaki Haşim Gençalioğlu hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan çiftin 27 yaşındaki oğlu ise tedavi altında bulunuyor.

Bu trajik olay, bölgedeki vatandaşları derinden üzüntüye boğdu ve toplumsal bir olay olarak gündemdeki yerini koruyor.

Giresun'un Dereli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Mustafa ve eşi Ayşe...

Giresun'un Dereli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Giresun'un Dereli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Mustafa ve eşi Ayşe...

Giresun'un Dereli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

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