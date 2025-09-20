Giresun'da Tefecilik Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı, 3'üne adli kontrol uygulandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:07
Giresun'da Tefecilik Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da tefecilik operasyonu: 5 tutuklama

Espiye'de jandarma operasyonu sonucu 13 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Espiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 13 şüpheliden 5'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden ise 5'i tutuklandı, 3'ü için adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyona ilişkin soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

