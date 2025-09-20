Giresun'da Tefecilik Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da tefecilik operasyonu: 5 tutuklama
Espiye'de jandarma operasyonu sonucu 13 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Espiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 13 şüpheliden 5'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden ise 5'i tutuklandı, 3'ü için adli kontrol kararı uygulandı.
Operasyona ilişkin soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.