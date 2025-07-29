Giresun'da Yaylada Silahlı Kavga: 3 Ölü

Giresun'da Kanlı Kavga!

Giresun'un Dereli ilçesinde, Kümbet yaylası'nda yaşanan bir silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay, Şıhobası'nda iki komşu aile arasında çıkan tartışma sonucunda meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Haşim Gençalioğlu, tabancasıyla Mustafa Kıramanoğlu, eşi Ayşe Kıramanoğlu ve oğlu S. Kıramanoğlu'na ateş açtı. Buna karşılık veren S. Kıramanoğlu da Gençalioğlu'na silahla karşılık verdi.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralı

Olay sonucunda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu yaşamını yitirirken, yaralanan S. Kıramanoğlu, Dereli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik Önlemleri

Olay sonrası jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Halk arasında paniğe yol açan bu olay, yerel halkı derinden sarstı.

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.