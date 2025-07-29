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Giresun'da Yaylada Silahlı Kavga: 3 Ölü

Giresun'un Dereli ilçesinde aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 14:56
Giresun'da Yaylada Silahlı Kavga: 3 Ölü

Giresun'un Dereli İlçesinde Üzücü Olay

Giresun'un Dereli ilçesindeki Kümbet yaylasında iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Tartışma Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Olay, Şıhobası mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma sonrası kavgaya dönüştü. Haşim Gençalioğlu (75), tabancasıyla karşı taraf olan Mustafa Kırömeroğlu (65), eşi Ayşe Kırömeroğlu (63) ve oğlu S. Kırömeroğlu'na (27) ateş açtı. S. Kırömeroğlu da karşılık vererek Gençalioğlu'na ateş etti.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralanan

Olay sonucunda, Haşim Gençalioğlu, Mustafa ve Ayşe Kırömeroğlu hayatını kaybederken, yaralanan S. Kırömeroğlu derhal Dereli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan S. Kırömeroğlu, daha sonra Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ateşli Silahlarla Yaşanan Kavga Üzerine Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından, jandarma tarafından bölgede olası huzursuzluklara karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu olay, bölgedeki aileler arasında yaşanan gerginliklerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi...

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi...

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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