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Giresun'da Yürüyüş Yoluna Düşen Araçta 5 Yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde park halindeki otomobilin yola düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı; 1 kişinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 23:26
Giresun'da Yürüyüş Yoluna Düşen Araçta 5 Yaralı

Giresun'un Dereli İlçesinde Otomobil Kazası

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan üzücü bir kaza, Pınarlar köyünde meydana geldi. Otomobilin yürüyüş yoluna düşmesi sonucu, 1'i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, Göksu travertenleri otoparkında meydana geldi. 35 yaşındaki Volkan K.'nin parke ettiği aracın kontrollerin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten yürüyüş yoluna düştüğü bildirildi.

Olayın ardından, durumu acil olan yaralılara müdahale için 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen kaza yerine sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan Poyraz Efe K. (6), Emre F. (25), Tuğba F. (26) ve durumu ağır olan İrem K. (30), sağlık ekipleri tarafından en yakın hastanelere kaldırıldı.

Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldığı belirtildi.

Giresun'un Dereli ilçesinde Pınarlar köyündeki Göksu travertenlerinin otoparkında, otomobilin...

Giresun'un Dereli ilçesinde Pınarlar köyündeki Göksu travertenlerinin otoparkında, otomobilin yürüyüş yoluna düştüğü kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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