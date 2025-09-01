DOLAR
Giresun Görele'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Giresun Görele'de Karadeniz Sahil Yolu Çavuşlu mevkisinde bir otomobilin çarptığı yaya Yavuz Öztürk (31) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:17
Giresun Görele'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Kaza ve müdahale detayları

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Öztürk (31) bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Çavuşlu Beldesi mevkisinde yaşandı. Olayda sürücü B.S. (51) yönetimindeki 34 YUL 92 plakalı otomobilin çarptığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztürk, Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Yavuz Öztürk hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası sürücü B.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

