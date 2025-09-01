Giresun Görele'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
Kaza ve müdahale detayları
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Öztürk (31) bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Çavuşlu Beldesi mevkisinde yaşandı. Olayda sürücü B.S. (51) yönetimindeki 34 YUL 92 plakalı otomobilin çarptığı bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztürk, Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan müdahalelere rağmen Yavuz Öztürk hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası sürücü B.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.