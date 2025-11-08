Giresun Şebinkarahisar’da 18 Yaşındaki Ersin Aktaş Ölü Bulundu

Giresun Şebinkarahisar’da 18 yaşındaki genç ölü bulundu

Çakır köyünde iki gündür kayıp olan Ersin Aktaş’ın cesedi Ovacık kırsalında bulundu

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çakır köyünde iki gündür kayıp olan 18 yaşındaki Ersin Aktaş ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ersin Aktaş’tan cuma sabahından itibaren haber alamayan ailesi çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı. Ailenin ihbarı üzerine Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Jandarma ekiplerinin cuma günü başlattığı aramalarda herhangi bir ize rastlanmaması üzerine çalışmalar, cumartesi sabahı erken saatlerde AFAD ekiplerinin de katılımıyla genişletildi. Yapılan aramalar sonucunda kaybolduğu mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Ovacık köyü kırsalında Aktaş’ın cansız bedeni bulundu.

Aktaş’ın yanında ailesine ait bir tüfeğin de bulunduğu öğrenildi. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer gelişmelerle ilgili açıklama yapacağını bildirdi.

