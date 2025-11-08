Giresun Şebinkarahisar’da 18 Yaşındaki Ersin Aktaş Ölü Bulundu

Giresun Şebinkarahisar Çakır köyünde iki gündür kayıp olan 18 yaşındaki Ersin Aktaş, Ovacık kırsalında ölü bulundu; yanında aile tüfeği bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 19:58
Giresun Şebinkarahisar’da 18 Yaşındaki Ersin Aktaş Ölü Bulundu

Giresun Şebinkarahisar’da 18 yaşındaki genç ölü bulundu

Çakır köyünde iki gündür kayıp olan Ersin Aktaş’ın cesedi Ovacık kırsalında bulundu

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çakır köyünde iki gündür kayıp olan 18 yaşındaki Ersin Aktaş ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ersin Aktaş’tan cuma sabahından itibaren haber alamayan ailesi çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı. Ailenin ihbarı üzerine Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Jandarma ekiplerinin cuma günü başlattığı aramalarda herhangi bir ize rastlanmaması üzerine çalışmalar, cumartesi sabahı erken saatlerde AFAD ekiplerinin de katılımıyla genişletildi. Yapılan aramalar sonucunda kaybolduğu mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Ovacık köyü kırsalında Aktaş’ın cansız bedeni bulundu.

Aktaş’ın yanında ailesine ait bir tüfeğin de bulunduğu öğrenildi. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer gelişmelerle ilgili açıklama yapacağını bildirdi.

GİRESUN’UN ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİNE BAĞLI ÇAKIR KÖYÜNDE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN 18 YAŞINDAKİ...

GİRESUN’UN ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİNE BAĞLI ÇAKIR KÖYÜNDE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN 18 YAŞINDAKİ ERSİN AKTAŞ, ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun Şebinkarahisar’da 18 Yaşındaki Ersin Aktaş Ölü Bulundu
2
Özgür Özel'den Ferrero'ya Sert Tepki: 'Fındıkta Gerçek Devi Ordu, Giresun ve Karadeniz'
3
Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı
4
Kars Sarıkamış’ta Yaralı Bozayı DKMP Merkezinde Tedavi Ediliyor
5
Gökler Beldesi Doğalgaza Kavuşuyor: Altyapı Çalışmaları Başladı
6
Denizli'de Hurdaya Dönen Otomobilden İtfaiye Kurtardı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
7
Aksaray'da Avukat Kızı Taksi Durağına Kilitlediler: Anne ve Baba Gözaltında

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00