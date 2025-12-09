Giresun Tirebolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde, Mursal Köyü mevkiinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayı

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ş. (73) yönetimindeki otomobil, köy içi yolda seyir halindeyken şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç, yolun sol tarafından yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı ve takla attı.

Takla atan araçtaki sürücü İbrahim Ş. (73) ile yolcular Züleyha Ş. (50), Taliha Ş. (72) ve Zübeyde K. (62) yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Olay ihbarının ardından bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı bilgisini verdi.

