Girit'e İki Geçici Barınma Merkezi Kuruluyor

Yunanistan hükümeti, artan göçmen akışı nedeniyle Girit'e iki geçici barınma merkezi kurulmasında mutabakata vardı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:26
Girit'e İki Geçici Barınma Merkezi Kuruluyor

Girit'e İki Geçici Barınma Merkezi Kuruluyor

Yunanistan hükümeti, Girit Adası'nda artan göçmen akışı nedeniyle adaya iki geçici barınma merkezi kurulmasında mutabakata vardı.

Karar süreci

Yunan basınındaki haberlere göre karar, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Girit Valisi Stavros Arnautakis arasında yapılan görüşme ve Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) toplantısında gündeme geldi.

Hanya'daki durum ve kapasite sorunu

Vali Stavros Arnautakis gazetecilere, sürekli bir barınma merkezi kurulmasının görüşülmediğini ancak iki geçici merkezin oluşturulması konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Arnautakis, adaya ulaşan göçmenlerin hızlı şekilde ana karaya sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Arnautakis, özellikle Girit'e bağlı Hanya'daki göçmenlerin kaldığı Agia Fuar Merkezi'nde yaşanan yoğunluğun insanlık dışı koşullar oluşturduğunu belirterek, fuarın mevcut kapasitesinin 300-400 kişi ile sınırlı olduğunu ancak halihazırda neredeyse bunun üç katı kadar göçmenin barındığını söyledi.

Hanya Belediye Başkanı Panagiotis Simandirakis ise fuar alanının artık amacını doldurduğunu ve kalıcı çözüm için hükümetten net bir yol haritası beklediklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
3
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
4
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
6
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
7
Adana'da 3 Çocuğu Sopayla Darbeden Şüpheli Yeniden Gözaltında

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)