Girit'e İki Geçici Barınma Merkezi Kuruluyor

Yunanistan hükümeti, Girit Adası'nda artan göçmen akışı nedeniyle adaya iki geçici barınma merkezi kurulmasında mutabakata vardı.

Karar süreci

Yunan basınındaki haberlere göre karar, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Girit Valisi Stavros Arnautakis arasında yapılan görüşme ve Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) toplantısında gündeme geldi.

Hanya'daki durum ve kapasite sorunu

Vali Stavros Arnautakis gazetecilere, sürekli bir barınma merkezi kurulmasının görüşülmediğini ancak iki geçici merkezin oluşturulması konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Arnautakis, adaya ulaşan göçmenlerin hızlı şekilde ana karaya sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Arnautakis, özellikle Girit'e bağlı Hanya'daki göçmenlerin kaldığı Agia Fuar Merkezi'nde yaşanan yoğunluğun insanlık dışı koşullar oluşturduğunu belirterek, fuarın mevcut kapasitesinin 300-400 kişi ile sınırlı olduğunu ancak halihazırda neredeyse bunun üç katı kadar göçmenin barındığını söyledi.

Hanya Belediye Başkanı Panagiotis Simandirakis ise fuar alanının artık amacını doldurduğunu ve kalıcı çözüm için hükümetten net bir yol haritası beklediklerini ifade etti.