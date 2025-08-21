DOLAR
Girne Ciklos'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Girne Ciklos'ta saat 10.00'da başlayan orman yangını, KKTC Sivil Savunma ekipleri ve GKK helikopteriyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:05
Girne Ciklos'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Girne Ciklos'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Havadan ve karadan müdahale ile söndürme çalışmaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde bugün saat 10.00'da Ciklos mevkisinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangına, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı ekipler ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter ve askerlerin katılımıyla müdahale edildi.

Yangın nedeniyle başkent Lefkoşa ile Girne arasındaki kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlattıklarını duyurdu.

