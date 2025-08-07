Göbeklitepe, Eylül'de Yenilenecek: Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Göbeklitepe, Eylül'de Yenilenecek

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Göbeklitepe'de kapsamlı bir restorasyon çalışmasına başladıklarını ve bu çalışmaların iki aydır sürdüğünü açıkladı. Karul, "Sanırım Eylül sonuna doğru Göbeklitepe'yi yeni bir yüzle görmüş olacaksınız," ifadelerini kullandı.

Arkeolojik Gelişmeler ve Sergi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda, 486 eser gün yüzüne çıktı. Sergide, Karahantepe ve Göbeklitepe kazılarında bulunan Neolitik Çağ'a ait birçok eser ile birlikte, Karahantepe'den çıkarılan taş kap içinde bir hikayenin ilk üç boyutlu anlatımı da ziyaretçilere sunuldu.

Karahantepe Kazıları ve Eş Değer Eserler

Prof. Dr. Karul, Karahantepe'nin, Göbeklitepe gibi anıtsal kalıntıların bulunduğu önemli bir kazı alanı olduğunu belirterek, geçen yıl burada ortaya çıkarılan taş kapların, Neolitik dönem arkeolojisi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. "Karahantepe'de bulduğumuz büyük bir kabın içerisinde daha küçük bir tane var ve bunun içinde başlarını taş halkaların içerisine sokmuş hayvan heykelcikleri var," dedi.

Dünyayla Bilgi Paylaşma Hedefi

Karul, Neolitik Çağ’ın insanlık için ortak bir geçmiş noktası olduğunu belirterek, "Açığa çıkan her bilgi sadece bizi değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor," dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sergileri vasıtasıyla bu bilgi ve buluntuları dünyayla paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Karahantepe'de Koruma Çatısı Projesi

Karahantepe'de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Karul, sene sonuna kadar buranın da Göbeklitepe gibi bir koruma çatısı ile korunacağını duyurdu. Karul, "Karahantepe'ye özgü bir çatı projesi üzerinde çalışıyoruz. Bunun hem alanı koruyacağını hem de alanın kimliğine uygun olacağını düşünüyoruz," diye ekledi.

Göbeklitepe'de Çalışmalar

Karul, Göbeklitepe'deki kazıların ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. "Eylül sonunda, Göbeklitepe'yi yeni yüzüyle ziyaretçilere açmak için çalışmalarımız sürüyor," dedi. Ayrıca, Göbeklitepe ile çağdaş diğer yerleşim yerlerinin sayısının oldukça fazla olduğunu ve bu alanların da Neolitik dönemin farklı aşamalarını yansıttığını söyledi.

Tüm bu gelişmeler, Göbeklitepe ve çevresinin, arkeolojik ve kültürel zenginlikleri açısından ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi ilk kez gün yüzüne çıkan 485 eseri ziyaretçilerle buluşturdu. Taş Tepeler Projesi Koordinatörü, Göbeklitepe ve Karahantepe Kazıları Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi ilk kez gün yüzüne çıkan 485 eseri ziyaretçilerle buluşturdu. Taş Tepeler Projesi Koordinatörü, Göbeklitepe ve Karahantepe Kazıları Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.