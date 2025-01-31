Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, fotoğraf sanatının değerini vurgulamakta ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmekte önemli bir rol oynamaktadır.

Toros, oylama sürecinde AA'nın sunduğu özgün fotoğrafların göç konusundaki önemine değinerek, bu tür organizasyonların toplumsal farkındalığı artırmada kilit bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Kendisi, bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Oylama katılımcılarının, geçen yıl içerisinde çekilen birbirinden değerli fotoğraflar arasından seçim yapmaları bekleniyor. Böylece, en etkileyici anların belirlenmesi sağlanacak.

Toros'un bu katkısı, hem göç konusundaki çalışmaların görünürlüğünü artıracak hem de Anadolu Ajansı'nın sanatsal çalışmalarına destek vermektedir.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Toros, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerini inceledi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Toros, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerini inceledi.