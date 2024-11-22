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Göç İdaresi: Suriyelilerin Geçici Koruma Altında Kaç Çocuğu Var?

Göç İdaresi, Türkiye'de geçici koruma altında 2,9 milyon Suriyeli bulunduğunu ve bu sayıda doğan çocukların da yer aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:31
Göç İdaresi: Suriyelilerin Geçici Koruma Altında Kaç Çocuğu Var?

Göç İdaresi'nden Suriyelilere İlişkin Önemli Açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan 2 milyon 935 bin 742 Suriyeli sayısının içerisinde, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'de doğan çocukları da yer aldığını duyurdu. Başkanlık, bu konudaki yanlış bilgilerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duydu.

Yanlış İddialara Cevap

Açıklamada, yürütülen tüm işlemlerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. Geçici koruma altındaki yabancıların kayıt işlemleri ise Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 21. maddesi çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Doğan Çocukların Kaydı

Başkanlık, geçici korumadan yararlananların Türkiye'de doğan çocuklarının kayıtlarının en hızlı bir şekilde yapılmasının sağlandığını ifade etti. Bu kapsamda, il göç idaresi müdürlükleri, hastaneden alınan doğum bildirim formu ve diğer belgeler ile yeni doğan çocukların kayıtlarını GöçNet veri tabanı sistemine işliyor ve onlara yabancı kimlik numarası içeren geçici koruma kimlik belgesi düzenliyor.

Bu bilgiler doğrultusunda, Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısının içerisinde doğan çocukların da yer aldığı netlik kazanmıştır. Göç İdaresi, internet sitesinde düzenli olarak güncellenen verilerle şeffaf bir bilgilendirme yaptıklarını, kamuoyuna sunulan sayıların ise gerçek dışı olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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