Göç İdaresi ve TİHEK Arasında Önemli İşbirliği Protokolü İmzalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İşbirliğini Duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında bir iş birliği protokolü imzalandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Protokolün Hedefleri

Yerlikaya, protokolün, insan temel hak ve özgürlüklerinin korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi ilkesi doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Protokolün amacı, göç ve insan hakları alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek, duyarlılık ve farkındalık çalışmalarına yönelik projeleri hayata geçirmek. Söz konusu projeler için, Göç İdaresi Başkanlığımız ve TİHEK, ortak bir sorumluluk anlayışı içinde personel görevlendirecek, eğitim çalışmaları planlayacak, seminer, panel ve bilimsel araştırma gibi faaliyetler düzenleyecek."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.