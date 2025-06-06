DOLAR
39,23 0,17%
EURO
44,82 0,36%
ALTIN
4.240,86 -0,05%
BITCOIN
4.072.956,48 -3,36%

Gök Vatanın Demir Kartalları Kurban Bayramı'nda Nöbette

Dalaman'daki 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki pilotlar, Kurban Bayramı'nda vatan savunmasında görev yapıyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 14:11
Gök Vatanın Demir Kartalları Kurban Bayramı'nda Nöbette

Dalaman'daki Kahraman Pilotlar Kurban Bayramı'nda Nöbette

Türkiye Cumhuriyeti'nin hava sahası güvenliğini sağlamakla görevli Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Kurban Bayramı'na ailelerinden uzak girmeye devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı, vatan savunmasında görev yapan kahraman pilotlar ve üs personeliyle dolup taşıyor. Bayramını, vatanın huzur ve güvenliği için ülke genelinde görev yaparak karşılayan bu kahramanlar, Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli unsurları arasında yer alan jetler, İHA'lar ve helikopterlerle sürekli olarak hizmet veriyorlar.

Gök vatanın "demir kartalları", bayramda bile nöbette kalarak ülkenin güvenliği için alarmda. Anadolu Ajansı, bu cesur personelin bir gününü adım adım takip etti.

Bayramda Feda Edilen İkili İlişki

Onlar için bayram, sadece bir tarih değil; vatanlarını koruma görevlerinin devam ettiği bir dönemdir. Kurban Bayramı'nda ailelerinden uzakta kalan bu kahramanlar, birlikte geçirdikleri zamanların değerini daha iyi anlıyorlar.

Hava Kuvvetleri'nin bu fedakar mensupları, zorlu hava koşullarında ve yoğun görev temposunda bile, vatanlarına olan bağlılıklarını her daim koruyorlar. Her bir pilot ve personel, azami dikkat ve özenle görevlerini ifa ediyor.

Bu bayramda, Gök vatanın koruyucuları olan pilotlarımız, sıcak bir ev ortamını geride bırakmış olsalar da, her an vatan için görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hava sahası güvenliğinin teminatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli...

Türkiye Cumhuriyeti'nin hava sahası güvenliğinin teminatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Kurban Bayramı'na ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor. Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan kahraman pilotlar ve üs personeli, Kurban Bayramı'nı vatan savunmasında karşılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hava sahası güvenliğinin teminatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli...

Türkiye Cumhuriyeti'nin hava sahası güvenliğinin teminatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Kurban Bayramı'na ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor. Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan kahraman pilotlar ve üs personeli, Kurban Bayramı'nı vatan savunmasında karşılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otobüs Tramvay Durağına Çarptı
2
Büyük İstanbul Otogarı'nda Bayram Denetimleri Devam Ediyor
3
Gök Vatanın Demir Kartalları Kurban Bayramı'nda Nöbette
4
İzmir'de Şehit Yakınları Kurban Bayramı'nda Şehitliği Ziyaret Etti
5
Togo'da Kurban Bayramı Coşkusu: Müslümanlar Bayram Namazında Buluştu
6
Mehmet: Fetihler Sultanı Dizisi, Fatih Sultan Mehmet'in Efsanevi Hayatını Anlatıyor
7
İskenderun Depremzedeleri Kurban Bayramı’nı Yeni Evlerinde Geçiriyor

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım