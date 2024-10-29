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GÖKBEY Helikopteri ASELSAN Teknolojisi ile Gökyüzünde

GÖKBEY Helikopteri, ASELSAN'ın yerli çözümleriyle donatılarak görev yapacak. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:42
GÖKBEY Helikopteri ASELSAN Teknolojisi ile Gökyüzünde

GÖKBEY Helikopteri Yerli ve Milli Çözümlerle Uçacak

Türkiye'nin ilk tamamıyla yerli ve milli helikopteri GÖKBEY, ASELSAN tarafından geliştirilen 34 farklı aviyonik sistem ile donatılmış durumda.

İlk Teslimat Jandarma Genel Komutanlığı'na Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ilk teslimatı yapılan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Türk savunma sanayisinin kabiliyetleri sayesinde etkin görevler icra edecek.

ASELSAN’ın Geliştirdiği Aviyonik Sistemler

ASELSAN, GÖKBEY'de kullanıma sunulan 34 aviyonik sistem ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) işbirliği içinde yerli çözümler geliştiriyor. Çift motorlu, 6 ton sınıfındaki bu helikopterler, TUSAŞ tarafından özgün bir şekilde tasarlandı.

Modern Aviyonik Süit

GÖKBEY Helikopteri, Uçuş Kontrol Bilgisayarı, milli haberleşme sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi gibi çeşitli aviyonik çözümlerle donatıldı. Geliştirilen bu aviyonik süit, uluslararası sivil platformlarla rekabet edecek düzeyde modern özelliklere sahip.

ASELSAN’ın Hava Araçları Üzerindeki Rolü

ASELSAN, 30’dan fazla hava aracı tipi üzerinde modernizasyon çalışması yaptı ve bu süreçte 1100’den fazla hava aracını milli sistemlerle aktif hale getirdi. Hava araçları üzerinde toplamda 10 binden fazla ASELSAN aviyonik sistemi kullanılmaktadır.

Millileştirme Çalışmaları ve İşbirlikleri

ASELSAN, ATAK Helikopteri ile başlayan sürecinde, diğer helikopterlerle de yerli aviyonik sistem entegrasyonuna devam ediyor. Ayrıca, geniş çaplı milli bağımsızlığın sağlanması amacıyla çok sayıda sistem, ASELSAN mühendisleri tarafından yerli olarak geliştirildi.

ASELSAN ayrıca, çok çeşitli platformların aviyonik sistemlerini geliştirerek savunma sanayisindeki bağımlılığı azaltıyor ve milli projelere katkı sunuyor.

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