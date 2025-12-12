Gökçe Sulak Alanı Yeniden Canlanıyor: Gökova'da 6 Hektar Restorasyon

Gökçe Sulak Alanı Yeniden Canlanıyor

Muğla’nın Ula ilçesindeki 6 hektar büyüklüğündeki Gökçe Sulak Alanı, Akdeniz Koruma Derneği ve paydaşları ile yerel halkın ortak çalışmaları sayesinde koruma-kullanma dengesi gözetilerek yeniden hayat buluyor.

Yürütülen çalışmalarla alan, göçmen kuşlar için bir durak, yerel halk için bir doğa alanı ve kıyı sulak alanı restorasyonu için örnek model olarak yeniden tasarlanıyor.

"Gökova Körfezi’nde dağları denize bağlayan Gökçe Sulak alanı, yıllar içinde drenaj, kentleşme ve kirlilik nedeniyle doğal işlevlerini büyük ölçüde kaybetmişti. 2023’te Gökçe, Green Light (Yeşil Işık) protokolünün ilk pilot sahası olarak belirlendi. Akdeniz Koruma Derneği (AKD) olarak, Tour du Valat ve Mediterranean Alliance for Wetlands ile birlikte; uzmanlar, öğrenciler ve bölge sakinleriyle sahayı adım adım inceledik. Su akışını, sazlık yapısını ve kuş göç yollarını analiz ettik. Ekosistemi tehdit eden baskıları haritaladık. Bölgedeki okullarla birlikte öğrencilerin katıldığı gözlem ve saha incelemeleri gerçekleştirdik. Gökçe’nin yeniden canlanması için koruma-kullanma dengesini gözeten ortak bir restorasyon vizyonu geliştirdik. 31 Aralık 2025’e kadar sürecek olan bu süreçte; Gökova’da restorasyona uygun sulak alan bölgelerinin tespit edilmesi, paydaşlarla güçlü bir iletişim kurulması, ve bölge için bilim temelli bir envanter oluşturulması hedefleniyor. Bu çalışma, yerel paydaşların uzlaşısıyla belirlenecek ortak bir vizyonun; gelecekte uygulanabilecek kıyı sulak alanı restorasyon projelerine altlık oluşturmasını sağlayacak. Bugün, 6 hektarlık bu küçük sulak alan; göçmen kuşlar için bir durak noktası, yerel topluluk için bir doğa alanı ve Akdeniz kıyıların restorasyonu için örnek bir model olarak yeniden tasarlanıyor. Türkiye’nin Ramsar Sözleşmesi kapsamındaki taahhütleri, bu tür hassas alanların restore edilmesinin ve korunmasının önemini vurgulamaktadır"

Hedefler ve Süreç

Proje kapsamında 31 Aralık 2025 tarihine kadar; Gökova’daki restorasyona uygun sulak alanların tespit edilmesi, paydaşlarla güçlü iletişim kurulması ve bölge için bilim temelli envanter oluşturulması hedefleniyor. Bu süreç, yerel paydaşların uzlaşısıyla geliştirilen ortak bir vizyonun gelecekteki uygulamalara rehberlik etmesini amaçlıyor.

MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNDE 6 HEKTAR ALANDAKİ GÖKÇE SULAK ALANI, AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ’NİN PAYDAŞLARI VE YEREL HALKIN KATILIMI İLE SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALAR SONRASI KORUMA-KULLANMA DENGESİ GÖZETİLEREK YENİDEN HAYAT BULUYOR.