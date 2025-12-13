Gökçeada'da 22. Uluslararası Gastronomi Festivali öncesi tadım programı düzenlendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, 22. Uluslararası Gastronomi Festivali öncesinde tadım programı gerçekleştirildi. Etkinlikte festivalde yarışacak lezzetlerin son provası yapıldı ve hazırlık süreci değerlendirildi.

Tadımda genç yetenekler sahnede

Programa katılan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, gençlerle bir araya gelerek hazırlıkları yerinde takip etti. Festivalde 3 farklı kategoride 6 öğrenciyle temsil edilecek olan Gökçeada Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yarışmada sunacağı yemeklerin tadımı programda yapıldı.

Kaymakam Osman Acar, öğrencilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu ve gastronomi alanındaki başarının mesleki eğitimin niteliğini ve gençlerin yeteneklerini ortaya koyduğunu vurgulayarak, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik edip yarışmada başarılar diledi.

Yerel lezzetler ve festivalin önemi

Programda Gökçeada'nın yerel lezzetlerini ve mutfak kültürünü yansıtan yemekler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Yetkililer, festivalin gençler için önemli bir deneyim ve geniş kitlelere tanıtım sağlayan bir vitrin olduğunu belirtti.

Etkinlik kapanışı

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRLECEK OLAN 22. ULUSLARARASI GASTRONOMİ FESTİVALİ ÖNCESİ TADIM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.