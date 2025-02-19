Gökçeada-Kabatepe Feribot Seferlerinde İptal Haberi

Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında bir feribot seferi iptal edildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:28
Gökçeada-Kabatepe Feribot Seferlerinde İptal Haberi

Ege Denizi'nde Hava Koşulları Feribot Seferlerini Etkiledi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Gökçeada ile Kabatepe hattında feribot seferlerinin düzenlenmesini olumsuz yönde etkiledi.

İptal Edilen Seferler

GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00'de yapılması planlanan feribot seferinin iptal olduğu bildirildi.

Seferlerin Devam Edeceği Saatler

Açıklamada ayrıca, Kabatepe'den 09.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin yanı sıra, Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise planlandığı saatlerde gerçekleştirileceği belirtildi.

Yolcuların seyahat planlarını bu doğrultuda güncellemeleri önerilmektedir.

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