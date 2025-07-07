Gökçeada ve Bozcaada'daki Hastalar Sahil Güvenlik ile Kurtarıldı

Son Dakika: Hastalara Sahil Güvenlik Müdahalesi

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yaşanan acil sağlık durumları, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çözüme kavuşturuldu. Geminin olmadığı kritik bir zamanda, iki hasta acil tıbbi tahliye hizmetine ihtiyaç duydu.

Gökçeada'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Müdahale

112 Acil Sağlık Merkezi, saat 01.07'de Gökçeada'da D.H (57) isimli bir hastanın kalp krizi rahatsızlığı geçirdiğini bildirdi. Hastanın tıbbi tahliye işlemleri için Sahil Güvenlik unsurlarına ihtiyaç duyuldu.

Bu süreçte, Edirne'nin Enez Sahil Güvenlik Rıhtımı'nda bulunan "TCSG-308" botu, saat 02.45'te Gökçeada Sahil Güvenlik Rıhtımı'na ulaştı. Hastaya, Gökçeada Devlet Hastanesi'ndeki sağlık personeli tarafından müdahale edildi ve hasta, saat 04.05'te Kabatepe Limanı'na ulaştırıldı. Orada 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edilen D.H, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bozcaada'daki Kaza: 94 Yaşındaki Hastaya Acil Müdahale

Aynı gece, Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir başka tıbbi tahliye talebi ile 94 yaşındaki M.R.T, kafa travması tanısı ile saat 01.18'de Bozcaada'da görevli sağlık ekibi tarafından TCSG-908 botuna alındı. Bozcaada Sahil Güvenlik İskelesi'nden hareket eden bot ekibi, saat 01.39'da Geyikli Feribot İskelesi'nde M.R.T'yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Bu olaylar, Sahil Güvenlik ekiplerinin, acil durumlarda nasıl hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde rahatsızlanan iki hasta, gemi seferi olmadığı için Sahil Güvenlik ekiplerince şehre getirildi.