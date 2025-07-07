DOLAR
39,99 -0,21%
EURO
46,96 0,18%
ALTIN
4.251,83 0,53%
BITCOIN
4.355.034,79 -0,16%

Gökçeada ve Bozcaada'daki Hastalar Sahil Güvenlik ile Kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada'sında rahatsızlanan hastalar, Sahil Güvenlik'in başarılı müdahalesiyle acil sağlık hizmetine ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 09:32
Gökçeada ve Bozcaada'daki Hastalar Sahil Güvenlik ile Kurtarıldı

Son Dakika: Hastalara Sahil Güvenlik Müdahalesi

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yaşanan acil sağlık durumları, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çözüme kavuşturuldu. Geminin olmadığı kritik bir zamanda, iki hasta acil tıbbi tahliye hizmetine ihtiyaç duydu.

Gökçeada'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Müdahale

112 Acil Sağlık Merkezi, saat 01.07'de Gökçeada'da D.H (57) isimli bir hastanın kalp krizi rahatsızlığı geçirdiğini bildirdi. Hastanın tıbbi tahliye işlemleri için Sahil Güvenlik unsurlarına ihtiyaç duyuldu.

Bu süreçte, Edirne'nin Enez Sahil Güvenlik Rıhtımı'nda bulunan "TCSG-308" botu, saat 02.45'te Gökçeada Sahil Güvenlik Rıhtımı'na ulaştı. Hastaya, Gökçeada Devlet Hastanesi'ndeki sağlık personeli tarafından müdahale edildi ve hasta, saat 04.05'te Kabatepe Limanı'na ulaştırıldı. Orada 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edilen D.H, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bozcaada'daki Kaza: 94 Yaşındaki Hastaya Acil Müdahale

Aynı gece, Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir başka tıbbi tahliye talebi ile 94 yaşındaki M.R.T, kafa travması tanısı ile saat 01.18'de Bozcaada'da görevli sağlık ekibi tarafından TCSG-908 botuna alındı. Bozcaada Sahil Güvenlik İskelesi'nden hareket eden bot ekibi, saat 01.39'da Geyikli Feribot İskelesi'nde M.R.T'yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Bu olaylar, Sahil Güvenlik ekiplerinin, acil durumlarda nasıl hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde rahatsızlanan iki hasta, gemi seferi olmadığı için...

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde rahatsızlanan iki hasta, gemi seferi olmadığı için Sahil Güvenlik ekiplerince şehre getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin Acı Haberi Ailesine Ulaştı
2
Sancaktepe'de Seyir Halindeki İETT Otobüsü Yangın Çıkardı
3
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanından Anıtkabir Ziyareti
4
Muş'ta Küçükbaş Hayvan Aşılama ve Kayıt Altına Alma Çalışmaları
5
Aksaray'da Fabrika Patlamasında 1 Ölü, 3 Yaralı
6
Batman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
7
İyiliği Kodlayanlar Projesi ile Depremzede Gençler Yazılım Dünyasına Adım Atıyor

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı