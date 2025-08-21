DOLAR
Gökhan Günaydın Rize'de: Hiç kimse memleketten umudunu kesmesin

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Rize'de yaptığı konuşmada umudu koruma çağrısı yapıp saha çalışmalarını ve çay-fındık sorunlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:42
CHP'den saha çalışması ve tarım vurgusu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Rize İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında vatandaşlara seslendi.

Hiç kimse memleketten umudunu kesmesin. Önümüzdeki günler çok güzel olacak.

Günaydın, 19 Mart'tan itibaren yaptıkları miting sayısının 50'yi aştığını belirterek, hep birlikte Türkiye'ye, demokrasiye ve adalete sahip çıkma gayretinde olduklarını ifade etti.

Partinin sahadaki çalışmasına ilişkin bilgi veren Günaydın, CHP'nin 137 milletvekili, 60 parti meclis üyesi ve 20 yüksek disiplin kurulu üyesi ile 81 ilde çalışma yürüttüğünü, kendisinin de Edirne'den başlayıp Rize'de devam eden saha çalışmalarında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok ciddi sorunları bulunduğunu vurgulayan Günaydın, "Bir an evvel gerçek sorunlara dönmek, Türkiye'yi layık olduğu noktaya çekmek zorundayız" dedi.

Günaydın, Türkiye'nin geleceğinin hiçbir güç tarafından karartılamayacağını belirterek, Rize'den tüm yurttaşlara hitaben şunları söyledi: Vatandaşın artan bilinci ve kararlılığı bizim en büyük gücümüzdür. Hiç kimse memleketten umudunu kesmesin. Önümüzdeki günler çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.

Bölge ekonomisi açısından önem taşıyan fındık ve çay üretimine de dikkat çeken Günaydın, hem çayda hem de fındıkta yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada) Rize'de partisinin İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı (solda), CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz (sağda) ve partililer katıldı.

