Gökhan Zan, TİP Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu

Kulislerden sızan bilgiye göre, Türkiye İşçi Partisi, eski futbolcu Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilecek.

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı adaylıktan çekmeyince, tartışmalar sürüyor. Bu arada, İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen ve sonra partiden ayrılan eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni siyasi adresiyle ilgili çarpıcı bir kulis iddiası ortaya çıktı.

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Zan'ın bu teklifi onayladığı söylendi. Karar TİP PM toplantısında oy çokluğuyla verildi. TİP, yarın saat 11.00'de Gökhan Zan'ın "Hatay İttifakı" adaylığını basın açıklamasıyla ilan edecek. Gazeteci Hasan Basri Akdemir de sosyal medya hesabından bu konuda şunları aktardı: "Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. PM kararı alındı. Gökhan Zan kabul etti. Yarın resmi açıklama yapılacak."

TİP, eski Hatay Vekili ve parti yöneticisi Barış Atay'ı aday göstermeyi başaramadı. CHP, Lütfü Savaş'ı adaylıktan çektiği takdirde, Gökhan Zan da adaylıktan vazgeçecek. Zan, bu halde büyük olasılıkla Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da adaylık yapacak.