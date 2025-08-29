DOLAR
Göktaş: Ağustos Doğum Yardımlarıyla 3,5 Milyar TL Ödeme

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli ziyaretinde ağustos ayı doğum yardımlarının annelerin hesaplarına yatmaya başladığını ve 383.691 annenin faydalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 17:22
Denizli ziyareti ve açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli Valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada, ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Ziyarette Bakan Göktaş, valilik önünde Vali Ömer Faruk Coşkun ile karşılandı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Coşkun'dan ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Göktaş, saha ziyaretlerinin bakanlığın hizmetlerini yerinde görme ve vatandaşların taleplerini dinleme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Hedefler, destekler ve istatistikler

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini; kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gaziler ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yönelik hizmetleri sürdürdüklerini belirtti. Göktaş, son 23 yılda bakanlık olarak Denizli'ye 9,4 milyar lira yatırım yapıldığını ifade etti.

Sosyoekonomik desteklerle 837 çocuğun ailelerinin yanında olmaya devam ettiğini, 2003-2025 yılları arasında kente sosyal yardımlar için 7,36 milyar lira kaynak aktardıklarını aktaran Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı. Bakan, aileyi güçlendirmeye yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde 9 bin 367 etkinlik yürütüldüğünü, bunlardan 43'ünün Denizli'de gerçekleştiğini söyledi.

Denizli'de Aile ve Gençlik Fonu'na 1.631 çiftin başvurduğunu belirten Göktaş, "Bugüne kadar Türkiye'de Aile ve Gençlik Fonu'na 151 bin 86 çiftimiz başvurmuş. Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle gençlere destek oluyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, doğum yardımlarına ilişkin de bilgi vererek, destek tutarlarına yapılan güncellemeyi anımsattı: "İlk çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek, ikinci çocuğa 1.500 lira aylık, üçüncü çocuğa ise 5 bin lira aylık; 3 ve sonraki çocuklar için 5 bin lira aylık destek uygulamasını hayata geçirmiştik. Bu destek çocuğumuz 5 yaşına gelene kadar sürüyor."

Göktaş, sözlerini "Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesabına yatmaya başladı. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık. Bakanlık olarak sürdürülebilir desteklerle ailelere, çocuklara destek olmaya devam edeceğiz" diye tamamladı.

