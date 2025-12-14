Göktaş: Babalık ve doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılabilir

Göktaş: Babalık ve doğum izninde 16 haftadan 24 haftaya artış gündemde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'ye gelirken yaptığı açıklamada babalık ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması yönünde bir çalışmanın gündemde olduğunu duyurdu.

Göktaş, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "16 haftadan 24 haftaya yükseltemeye yönelik çalışmamız gündemde. Bunun da geçtiğimiz hafta grubumuzla istişare ettik. Yakın zamanda Meclise gelmesini ümit ediyoruz. 2026 yılının başında olmasını ümit ediyoruz."

Bütçe görüşmeleri ve personel alımı

Bakan Göktaş, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldiğini belirtti ve bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Atamalara ilişkin soruya ise Göktaş, hizmetlerimizin kalitesinin artırılması için 3 bin yeni alımımız olacak ifadesiyle yanıt verdi.

Göktaş, sürecin yakında Meclise sunulmasını ve düzenlemenin planlanan takvime uygun şekilde hayata geçirilmesini umduklarını sözlerine ekledi.

