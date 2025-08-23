Göktaş: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Derin Hayal Kırıklığı' İfadesi

Göktaş'ın açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin bir değerlendirme paylaştı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın mektubunu insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir çağrı olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti:

"Bu mektup, soykırımcı İsrail tarafından kahkahaları susturulan çocuklar için küresel bir iradenin harekete geçmemesi karşısında duyulan derin hayal kırıklığının bir ifadesidir. On binlerce çocuğun hayattan koparıldığı, binlercesinin meçhul bebek olarak kefenlendiği Gazze için sadece hayatları değil insanlığın onurunu da kurtarmak adına harekete geçme vakti çoktan geldi. Dünyanın her köşesindeki çocukların eşit derecede değer görmesi ve aynı onurlu geleceğe sahip olması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Göktaş'ın açıklaması, mektubun uluslararası kamuoyunda yarattığı yankıya ve Gazze'deki insani duruma dikkat çekmeyi amaçlıyor.