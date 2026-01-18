Gölbaşı’nda Yarıyıl Tatili: Ücretsiz Buz Pateni, Tırmanma ve Çocuk Şenliği

Gölbaşı’nda yarıyıl tatilinde çocuklara özel etkinlikler

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren kapsamlı bir tatil programı hazırladı. Başkan Yakup Odabaşının talimatıyla hayata geçirilen etkinlikler; buz pateni, tırmanma ve renkli bir Çocuk Şenliğini içeriyor.

Buz pateni ve tırmanma salonu ücretsiz olacak

100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 19 Ocak Pazartesi - 1 Şubat Pazar tarihleri arasında 6-18 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz hizmet verecek. Tesis, buz pateni ve tırmanma branşlarını kapsayacak şekilde, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Çocuk Şenliği 12 gün sürecek

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, 19-30 Ocak tarihleri arasında Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonunda gerçekleştirilecek. Şenlik, her gün 13.00-17.00 saatleri arasında çocukları ağırlayacak.

Şenlik kapsamında yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi sanat atölyeleri yer alacak. Ayrıca mangala, 3 taş-9 taş oyunları, kule oyunu, el-ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi oyun ve aktiviteler çocukların kullanımına sunulacak.

Gösteriler ve sürprizler çocukları bekliyor

Etkinlik boyunca sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılamaları gerçekleştirilecek. Şenlik alanında ayrıca çocuklara pamuk şeker ve balon ikramı da yapılacak.

Katılım ücretsiz

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen tüm yarıyıl tatili etkinliklerine katılım ücretsiz olacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukları ve aileleri etkinliklere davet ederek şunları söyledi: Çocuklarımız yoğun bir eğitim döneminin ardından yarıyıl tatiline giriyor. Bu tatilin sadece dinlenme değil, aynı zamanda eğlenme, sosyalleşme ve yeni deneyimler kazanma süreci olmasını istedik. Spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getirdiğimiz bu programla çocuklarımızın enerjilerini sağlıklı alanlarda değerlendirmelerini hedefliyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğiz.

GÖLBAŞI'NDA YARIYIL TATİLİNDE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK (ARŞİV)