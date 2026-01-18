Tomarza-Tufanbeyli Yolu Karayolları Çalışmasıyla Yeniden Trafiğe Açıldı

Tomarza-Tufanbeyli yolu yeniden araç trafiğine açıldı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Tomarza - Tufanbeyli yolu, Karayolları ekiplerinin uzun ve zorlu çalışmaları sonucunda yeniden araç trafiğine açıldı.

Çalışma ve yol durumu

Yolda biriken kar kalınlığı yaklaşık 1 metre üzerinde olarak ölçüldü; bazı bölgelerde tipiye bağlı olarak daha fazla kar birikti. Karayolları ekipleri, yoğun ve zor koşullarda yürüttükleri çalışmalarla ulaşımın sağlanmasını temin etti.

Sürücülere uyarılar

Yetkililer, Tomarza - Tufanbeyli yolunu kullanacak sürücülerin zincir, çekme halatı, kürek gibi gerekli malzemeleri yanlarında bulundurmalarını ve aşırı hız ile ani frenlerden kaçınmalarını istedi.

