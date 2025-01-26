Gölbaşı'ndaki Tulumtaş Mağarası'nda Hafta Sonu Ziyaretçi Yoğunluğu

Gölbaşı'ndaki Tulumtaş Mağarası'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

Gölbaşı'nda yer alan Tulumtaş Mağarası, geçtiğimiz hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasında bulunan Karayatak mevkii, özellikle kış aylarında bile yoğun bir ziyaretçi akınına tanıklık ediyor.

Doğal klima özelliği ile bilinen bu eşsiz mağara, hem sömestr tatili hem de hafta sonu nedeniyle büyük bir kalabalığı ağırladı. Başkentte gezilebilecek en popüler yerlerden biri olan Tulumtaş Mağarası'na girmek isteyen ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturarak sabırsızlıkla sıralarını bekledi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Tulumtaş Mağarası, hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Doğal klima özelliği taşıyan mağara, hem sömestr tatili hem de hafta sonu olması nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Tulumtaş Mağarası, hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Doğal klima özelliği taşıyan mağara, hem sömestr tatili hem de hafta sonu olması nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.