Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde Büyüleyici Kar Manzarası

Kar Yağışı Sonrası Güzellikler

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Bolu kent merkezine yalnızca 13 kilometre mesafede bulunan Gölcük, kar yağışının etkisiyle adeta bir kış masalına dönüştü.

Gölcük Tabiat Parkı’ndaki Kar Manzarası

Yağışın ardından göl çevresi ve tabiat parkının etrafındaki dağlarda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Gölcük'e gelen ziyaretçiler, bu eşsiz manzara eşliğinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekti. Özellikle tabiat parkındaki gölün donmuş yüzeyi ve etrafındaki kar örtüsü, drone ile görüntülendi.

Keltepe Kayak Merkezi'nde Kış Eğlencesi

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi de kar yağışından nasibini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 yıl önce açılan, 2 bin rakımlı kayak merkezinde yağış sonrası kar kalınlığı 7 santimetre olarak ölçüldü. Merkezde hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 7, en düşük sıfırın altında 15 derece seviyelerine düştü.

Karın Göründüğü Diğer Bölgelere Kısa Bir Bakış

Öte yandan, Karabük-Bartın kara yolunun bulunduğu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar görüntüleri kaydedildi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Tabiat parkındaki gölün donmuş yüzeyi ve çevresinde oluşan kar manzarası, dronla görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Tabiat parkındaki gölün donmuş yüzeyi ve çevresinde oluşan kar manzarası, dronla görüntülendi.