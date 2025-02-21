Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde Büyüleyici Kar Manzarası

Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza bürünerek eşsiz manzaralar sundu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:31
Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde Büyüleyici Kar Manzarası

Kar Yağışı Sonrası Güzellikler

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Bolu kent merkezine yalnızca 13 kilometre mesafede bulunan Gölcük, kar yağışının etkisiyle adeta bir kış masalına dönüştü.

Gölcük Tabiat Parkı’ndaki Kar Manzarası

Yağışın ardından göl çevresi ve tabiat parkının etrafındaki dağlarda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Gölcük'e gelen ziyaretçiler, bu eşsiz manzara eşliğinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekti. Özellikle tabiat parkındaki gölün donmuş yüzeyi ve etrafındaki kar örtüsü, drone ile görüntülendi.

Keltepe Kayak Merkezi'nde Kış Eğlencesi

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi de kar yağışından nasibini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 yıl önce açılan, 2 bin rakımlı kayak merkezinde yağış sonrası kar kalınlığı 7 santimetre olarak ölçüldü. Merkezde hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 7, en düşük sıfırın altında 15 derece seviyelerine düştü.

Karın Göründüğü Diğer Bölgelere Kısa Bir Bakış

Öte yandan, Karabük-Bartın kara yolunun bulunduğu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar görüntüleri kaydedildi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza...

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Tabiat parkındaki gölün donmuş yüzeyi ve çevresinde oluşan kar manzarası, dronla görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza...

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Tabiat parkındaki gölün donmuş yüzeyi ve çevresinde oluşan kar manzarası, dronla görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜSİAD Açıklamasına Tepki: Vesayet Çağrıştıran Çıkışlar Tehlikeli
3
Bakan Kurum, Gaziantep'te 1360 Konut ve 67 Dükkanın Temelini Attı!
4
Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Türk Kızılay, Ramazan'da 7,1 Milyon İhtiyaç Sahibine Ulaşacak
6
Iğdır'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
7
Kayseri'de Eski Eşini Yaralayan Sanığa 18 Yıl Hapis Cezası

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!